Liga : Real Valladolid - FC Barcelone, les compos (Griezmann sur le banc, défense à cinq)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Après trois matches à domicile, conclus par deux victoires (1-0 contre Levante et 2-1 face à la Real Sociedad) et un nul (2-2 contre Valence), le FC Barcelone est en voyage ce soir à Valladolid. Les Blaugranas doivent impérativement reprendre leur marche en avant pour ne pas se faire un peu plus distancer par les deux géants de Madrid.

Chose étonnante, Ronald Koeman a choisi d'aligner une défense à cinq. Antoine Griezmann fait les frais de cette réorganisation. Lionel Messi, lui, est bien titulaire.

VALLADOLID : à venir

FCB : Ter Stegen - Dest, Araujo, Lenglet, Mingueza, Alba - Pjanic, Pedri, De Jong - Messi, Braithwaite.