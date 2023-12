Lionel Messi met la claque absolue à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sacré Ballon d'Or pour la 8e fois de sa carrière, Lionel Messi (36 ans) a remporté 44 trophées. Personne ne fait mieux. Personne n'a fait mieux jusqu'ici, comme le révèle Sport, qui a sorti les calculettes pour établir le classement des joueurs les plus titrés.

44 titres à 33

Messi devance Dani Alves d'un titre et Andrés Iniesta complète le podium (38 titres), devant Maxwell (37 titres), Ryan Giggs (36 titres, Gerard Piqué (35 titres) et Cristiano Ronaldo, qui ne totalise que 33 titres. Soit un de plus que Karim Benzema, premier joueur français et 17e de ce classement.

