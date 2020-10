FC Barcelone, PSG : Messi, Mbappé, sa suspension, Michel Platini se livre !

Malgré ses déboires judiciaires, Michel Platini apprécie toujours le jeu. L'ex-meneur de jeu de l'ASSE aime toujours s'exprimer sur le monde du football. Au micro de la presse italienne, le champion d'Europe 1984 a notamment déclaré son admiration pour le Barça de Guardiola et Messi. "Ce que Guardiola a fait était formidable. J'ai été président de l'UEFA, j'ai vu les finales du FC Barcelone. Je me souviens du match face à Santos, à Tokyo. Ils menaient 3 à 0 face au Santos de Neymar. Je me suis levé et j'ai applaudi, j'aurais fait la même chose avec l'Ajax des années 70. C'était tellement beau."

Sur les envies de départ de Lionel Messi

Dans la suite de son propos, Michel Platini a donné son avis sur les envies de départ de la Pulga. "Lionel Messi représente Barcelone. Il avait besoin de ressentir quelque chose de nouveau, peut-être. C'est compliqué. Il ne s'agit pas seulement du club ou du souhait du joueur. Il y a un contrat et de l'argent. Si vous avez l'intention de partir un jour, vous pouvez signer un contrat plus court. Signez pour trois au lieu de quatre ans. J'ai toujours respecté mon contrat partout où j'ai joué."

Sur l'équipe de France et Mbappé

Michel Platini s'est exprimé sur les Bleus saluant la formidable jeune génération symbolisée par Kylian Mbappé. "La France a beaucoup de bons joueurs et de jeunes joueurs. Le championnat de France est un vivier de jeunes talents incroyable. Il y a un excellent travail fait sur les jeunes joueurs. Les joueurs grandissent de manière fantastiques à l'image de Kylian Mbappé."

Ses déboires avec la justice

Michel Platini n'a également pas éludé ses problèmes avec la justice dans le cadre de sa supposée implication dans le Fifa Gate. "Je suis confronté au plus grand défi de ma vie, contre l'injustice. Ils m'ont rejeté. Si vous ne voulez pas de moi, ne votez pas pour moi ! Mais ne dites pas que je corromps des gens, que je falsifie des comptes ou que je cache de l'argent. Ce sont des choses faites juste pour pour me faire du mal. Je ne pardonnerai jamais."