PSG, FC Barcelone : de nouvelles tensions entre Messi et Cristiano Ronaldo ?

Alejandro Garnacho a fait ses débuts chez les professionnels avec CR7 à ses côtés à Manchester United et il voue une admiration sans failles au Portugais. Ce qui peut être mal pris, quand on est Argentin... Ce week-end, le joueur s'est illustré en inscrivant un splendide retourné, à Everton (3-0), un but célébré en mode CR7. Cela aurait agacé Lionel Messi, selon Rio Ferdinand..."On m'a dit que Messi ne le suivait plus parce qu'il ne cachait pas sa préférence pour Ronaldo", a révélé l'ancien mancunien, dans le Daily Mail.

Garnacho (MU) serait boycotté par la Pulga

"Mon pote m’a dit l’autre jour que Messi l’a unfollow (sur les réseaux sociaux, ndlr). Il a dit que Messi a arrêté de le suivre parce qu’il avait dit qu’il s’en fichait et qu’il est fan de Cristiano Ronaldo. Qui est le GOAT ? Cristiano. Même quand il est en équipe d’Argentine (il le dit)."

(avec Foot Mercato)

