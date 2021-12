PSG, FC Barcelone : Messi a été à deux doigts de recroiser Laporta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On sait que les Messi ne sont plus du tout amis avec Joan Laporta. Le président du FC Barcelone a pourtant fait campagne au printemps en insistant sur le fait qu'il prolongerait l'Argentin mais une fois le moment venu, une fois qu'il a constaté que les caisses étaient vides, il n'a pas eu d'autre choix que de le laisser filer. Ce que Lionel Messi et son père, Jorge, n'ont pas du tout apprécié. Depuis, ils ne veulent plus voir le dirigeant, comme on a pu s'en apercevoir lors de la cérémonie du Ballon d'Or. La Pulga et Laporta étaient assis à quelques sièges l'un de l'autre au théâtre du Châtelent mais ils ne se sont même pas salués.

Malgré cela, Lionel Messi était prêt à prendre sur lui hier pour assister à la conférence de presse d'adieux de Sergio Agüero. Victime d'une arythmie, l'attaquant a annoncé sa retraite au Camp Nou, devant les dirigeants du FCB, des journalistes mais également des anciens partenaires ou entraîneurs comme Pep Guardiola. Messi aurait dû en être mais le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez a révélé cette nuit que c'est Agüero lui-même qui lui a demandé de ne pas venir afin qu'il ne se sente pas mal à l'aise. Un geste classe qui montre combien les deux hommes sont liés par une profonde amitié.

👉"AGÜERO le ha dicho a MESSI que NO VINIERA al CAMP NOU para que NO se sintiera INCÓMODO"



Lo desvela @10JoseAlvarez en #ChiringuitoAgüero pic.twitter.com/dlQptQZ0v6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 16, 2021