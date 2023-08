PSG, FC Barcelone : Messi se signale pour ses grands débuts en MLS

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Lionel Messi est en train de marcher sur les États-Unis. Invaincu depuis son arrivée à l’Inter Miami en juillet, avec notamment un sacre en Leagues Cup et une finale en US Open Cup le 27 septembre prochain, le prodige argentin n’avait pas encore fait ses débuts en MLS. C’est chose fait depuis la nuit dernière avec des premiers pas plus qu’encourageants.

Un but pour ses débuts en MLS

Remplaçant au coup d’envoi du match contre les New York Red Bull dans le New Jersey, tout comme son ami Sergio Busquets, Messi est entré à 20 minutes de la fin pour inscrire le but du 2-0. Cette victoire donne de l’air à l’équipe drivée par Gerardo Martino, plongée dans les bas-fonds de la Conférence Est de la MLS.

For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023

