PSG : le FC Barcelone veut renflouer ses caisses en grattant la fortune de Neymar

Neymar est encore loin d’être sorti d’affaire avec le FC Barcelone. Selon les informations d’El Mundo, le club catalan aurait engagé une procédure judiciaire contre le Brésilien du PSG et lui réclamerait 10,2 millions d'euros.

Cette somme mirobolante correspondrait à un trop-perçu calculé sur le paiement des impôts de l’attaquant du PSG à l'époque barcelonaise. Le très sérieux quotidien espagnol explique que, pour l'année 2015, le Barça aurait versé à Neymar un salaire brut plus élevé que dans le contrat négocié entre les deux parties.

Un trop-perçu qui pourrait faire les affaires du Barça

L'information aurait été transmise au club catalan par l'administration fiscale espagnole. Fin septembre, cette dernière avait déjà publié la liste des entreprises et personnes physiques avec la dette la plus importante, et Neymar devait près de 35 M€ au fisc espagnol au 31 décembre 2019. En proie à des difficultés financières exacerbées par la crise sanitaire, le Barça donne de plus en plus l’impression de gratter de l’argent à droite et à gauche pour se refaire une petite santé. La stratégie va-t-elle payer ?