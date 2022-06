PSG : nouveau système de jeu et nouveau poste pour Messi la saison prochaine ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Fini de reprocher au PSG de ne pas avoir d’identité de jeu ? C’est en tout cas le projet de Luis Campos et Antero Henrique. Après le désastre de Bernabeù en Ligue des champions le fond de jeu du PSG basé sur les exploits individuels de Kylian Mbappé a été énormément décrié en France par rapport à la qualité des autres joueurs dont disposait Mauricio Pochettino.

En succédant à Leonardo qui recrutait de grands noms de la planète foot, Luis Campos, lui, veut recruter des joueurs qui pourraient s’adapter à une idée de jeu précise dans un système en 3-5-2 avec Messi comme meneur de jeu d’après les informations de Santi Aouna, journaliste Foot Mercato. Ce projet implique un mercato très ciblé.

Un gros chantier sur le mercato pour mettre en place ce 3-5-2

Cette nouvelle idée de jeu explique le recrutement de Skriniar à tout prix. Défenseur solide, habitué au système à 3, indiscutable avec Marquinhos et qui laisse une roue de secours entre Kimpembe et Ramos. Dans un second temps il faudra trouver un renfort en attaque aux côtés de Mbappe. Les renseignements autour de Scamacca sont justifiés, son profil est complémentaire à celui du Français.

Restera au PSG à évacuer les indésirables. Le Portugais avait même proposé la création d’un « loft » où ceux qui n’entrent pas dans les plans du PSG pourraient s’entraîner à part. Sur cette liste, Icardi, Draxler, Kehrer, Kurzawa, Herrera, Danilo ou encore Wijnaldum. Un autre pourrait s’y greffer, puisqu’avec Messi en numéro 10 et Mbappé à côté d’un autre numéro 9, la question inévitable est quid de Neymar ?

La star Brésilienne qui valait 222 millions pourrait être le grand perdant de cette révolution tactique au PSG !

Pour résumer Luis Campos veut recruter au PSG par rapport à un système en 3-5-2 qu'il veut mettre en place avec Messi en numéro 10. Cela explique ainsi les recrutements possibles de Skriniar ou encore Vitinha, et Sanches. En revanche avec un tel système de nombreux joueurs, déjà considérés comme indésirables ne trouveront plus leur place. La grande question sera de savoir ce qu'il adviendra de Neymar qui risque de ne pas trouver sa place dans ce schéma.

