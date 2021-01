PSG, OM, ASSE, FC Nantes, FC Barcelone : un autre coup bas de Mediapro sur les droits télé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

C'est une question de jours ou de semaines. Au plus tard le 31 janvier, date qui a été négociée au moment de la conciliation avec la LFP, Mediapro ne diffusera plus la Ligue 1 via sa chaîne Telefoot. Le fiasco Mediapro prendra donc fin avec l'espoir qu'un autre diffuseur (Canal Plus) plus solide vienne reprendre la main dans le courant du mois.

Mais l'influence de Mediapro pour les fans de football en France ne va pas s'arrêter là. En effet, dans son édition du jour, l'Equipe revient sur l'influence importante de Mediapro dans un autre dossier : les prochains droits de la Liga en France.

Mediapro pourrait priver beIN SPORTS de Liga

Depuis plusieurs années, beIN SPORTS s'est affirmé comme une valeur sûres pour mettre en valeur les exploits de Lionel Messi, Karim Benzema et, par le passé, Cristiano Ronaldo. Sauf que les droits de diffusion de la Liga arrivent à échéance à la fin de la saison. Au grand dam des téléspectateurs, ils se pourrait bien que voir Omar Da Fonseca s'enthousiasmer sur les exploits de la Pulga ne soit plus d'actualité dans quelques mois.

Et Mediapro en est la raison principale. « La Liga ne sera pas non plus le droit le plus facile à renégocier pour l'actuel diffuseur français : le championnat espagnol est commercialisé à l'international par Mediapro, en froid avec beIN SPORTS ». Les tensions entre les deux diffuseurs pourraient donc avoir un nouvel impact direct sur les fans de football. Cela commence à faire beaucoup...