Real Madrid, FC Barcelone : 395 M€ de flops, Messi pour un premier trophée depuis un an

Marca : un titre en or massif

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne explique que le vainqueur de la Supercoupe connaîtra un tournant dans sa saison. Si c'est le FC Barcelone, il s'agira de son premier trophée depuis un an et demi, cela lui redonnera de la confiance et l'espoir de rattraper l'Atlético Madrid pour remporter la Liga. Si c'est l'Athletic Bilbao, cela boostera son moral et le relancera vers les places européennes, lui qui est engoncé dans le ventre mou.

AS : 395 M€ pour rien

Si l'autre grand quotidien sportif madrilène consacre sa Une à la finale de la Supercoupe d'Espagne, on note cet encadré en bas de page sur le coût total du recrutement du Real Madrid depuis trois ans : 395 M€. Un recrutement qui ne porte pas ses fruits puisque ce sont les tauliers de l'effectif merengue qui portent l'équipe à bout de bras quand un Eden Hazard n'en finit plus de décevoir.

El Mundo Deportivo : super finale et inconnue Messi

Le quotidien pro-Barça ne pouvait évidemment pas manquer l'événement du soir. La Super Finale dont il est question est marquée par l'interrogation concernant la participation de Lionel Messi. Le lutin ne dira qu'au dernier moment s'il est apte à jouer ou pas, en fonction de ses sensations lors de l'échauffement. Mais lors de la séance d'entraînement d'hier, Jordi Alba a fait savoir qu'il serait bien présent…