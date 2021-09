Real Madrid, FC Barcelone : Camavinga émeut l'Espagne, Depay et Coutinho font oublier Griezmann et Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Marca : Griezmann met un petit tacle au Barça

Présenté hier, Antoine Griezmann n'a pas caché sa joie de retrouver l'Atlético Madrid après une expérience très difficile du côté du FC Barcelone. Pour lui, le meilleur endroit, c'est sûr, c'est le Metropolitano !

AS : la guerre a rendu plus fort Camavinga

Au cours de sa présentation à la presse hier comme nouveau joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga est revenu sur son parcours incroyable, lui qui est né en Angola mais qui a grandi en France après que ses parents ont fui la guerre civile.

Esta es nuestra #PortadAS de hoy, jueves 9 de septiembre

Doble victoria

Sport : Coutinho brille à nouveau

Le FC Barcelone a disputé un match amical hier contre El Prat (2-1). Philippe Coutinho, blessé depuis quasiment un an et surtout décevant depuis son arrivé il y a trois saisons, a marqué et fait marquer. Le début d'une renaissance ?

#PortadaSPORT



¡Paso de gigante! La selección da un vuelco a la clasificación del Mundial de Catar tras ganar a Kosovo



Alexia Putellas renueva con el Barça

El Mundo Deportivo : on n'arrête plus Depay !

Débarqué dans le scepticisme général à Barcelone, vu comme un caprice de Ronald Koeman, Memphis Depay est en train de mettre tout le monde d'accord, surtout après sa prestation XXL contre la Turquie (6-1, deux buts, une passe décisive) mardi.