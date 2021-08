Real Madrid, FC Barcelone : grands débuts pour Alaba, Messi éclipse Ronaldo

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Marca : Ancelotti va faire débuter Alaba

Ce dimanche, le Real Madrid dispute un match amical de prestige face à l'AC Milan. Carlo Ancelotti devrait en profiter pour faire débuter sous le maillot blanc un David Alaba qui est pour le moment la seule grosse recrue de l'intersaison merengue. L'Autrichien arrivé du Bayern Munich a vu sa préparation contrariée par le covid-19.

AS : Messi va éclipser Ronaldo

Ce dimanche aurait pu marquer les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo puisque le FC Barcelone accueillera la Juventus Turin au Camp Nou pour le trophée Gamper. Sauf que l'Argentin va quitter les Blaugrana et que la conférence de presse qu'il organise à midi éclipse tout le reste, même le choc entre Catalans et Piémontais.

El Mundo Deportivo : Messi présenté mardi au PSG ?

Le média catalan ne pouvait pas parler d'autre chose que du départ de La Pulga, même s'il partage sa Une avec les Jeux Olympiques. Il confirme qu'il n'y a plus aucun espoir de voir l'Argentin rester en Catalogne et que le PSG a déjà annoncé à ses salariés que le génie allait débarquer. Il devrait être présenté mardi aux médias.