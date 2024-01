Real Madrid - FC Barcelone : l’avenir de Xavi est réglé, le Barça communique !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si les supporters n’en peuvent aujourd’hui plus de Xavi et de ses choix et que le divorce semble consommé au FC Barcelone après la défaite en Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid (1-4) en Arabie saoudite, la continuité du technicien est un non sujet dans les bureaux chez les Blaugranas.

« Les questions autour de Xavi ne font pas sens »

Allant dans le sens de Joan Laporta, qui a longtemps répété que Xavi finirait la saison sur le banc du Barça, Deco (directeur sportif) a confirmé cet état de faits sur Movistar après la rencontre :

« Les questions autour de Xavi ne font pas sens. Xavi a la totale confiance de chacun d’entre nous, du président et de la direction sportive. C’est une défaite qui ne change rien dans nos plans ».

Il faudrait un véritable cataclysme et la confirmation d’une saison blanche pour que le FC Barcelone se décide à limoger son entraîneur.

Deco sur l'avenir de Xavi :



« Le coach continue avec l'entière confiance du président et de la direction sportive »



"C'est une défaite qui ne change rien" — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) January 14, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life