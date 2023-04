Real Madrid, FC Barcelone : la vidéo visant Laporta se retourne contre les Merengue

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

La polémique enfle encore de plus belle avec cette vidéo mettant à mal la vidéo du Real Madrid. Le département catalan a par ailleurs réagi, regrettant cette vidéo, et demandant au Real Madrid de la supprimer à cause des propos énoncés.