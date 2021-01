Real Madrid, FC Barcelone : le festival Asensio, le doute Messi, le désaveu Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : Asensio est un cadeau

Au lendemain de la victoire sur le Celta Vigo (2-0), qui a vu Marco Asensio marquer et être passeur décisif, Marca fait sa une sur l'attaquant merengue en faisant référence aux cadeaux délivrés ce dimanche en Espagne par les Rois Mages. Car oui, de l'autre côté des Pyrénées, c'est traditionnellement au début de la nouvelle année et non le 24 ou le 25 décembre que l'on donne des cadeaux aux enfants.

AS : joyeuse nouvelle année

Une fois encore, l'autre quotidien sportif pro-Real a choisi la même photo que Marca pour illustrer sa Une. Il faut dire que la joie de Marcos Asensio et Lucas Vazquez, les deux buteurs contre le Celta Vigo (2-0), dit tout de la bonne passe traversée par les hommes de Zinédine Zidane, leaders de la Liga en attendant le match de l'Atlético.

🗞️ Esta es nuestra #PortadaAS de hoy, domingo 3 de enero

📰 Feliz año nuevo pic.twitter.com/995hCoIdDR — Diario AS (@diarioas) January 2, 2021

El Mundo Deportivo : Messi, Neymar et le sondage qui tue

Le quotidien catalan publie la deuxième partie de son grand sondage auprès des socios. Celle d'hier était consacrée à l'élection présidentielle, qui voyait Joan Laporta recueillir la moitié des suffrages. Celle d'aujourd'hui est cinglante pour Lionel Messi et Neymar. En effet, à peine plus de la moitié des supporters aimerait voir l'Argentin prolonger, ce qui constitue un désaveu, alors qu'un retour du Brésilien n'est pas souhaité par une majorité de socios !