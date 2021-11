Real Madrid, FC Barcelone : le PSG tente une ultime fois de retenir Mbappé, baptême du feu pour Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Même s'il consacre sa Une, comme L'Equipe, à la mystérieuse disparition de la tenniswoman chinoise Peng Shuai, Marca évoque également la dernière proposition du PSG à Kylian Mbappé. Le club de la capitale offre désormais un bail jusqu'en 2023 à son attaquant, histoire que son propriétaire, le Qatar, puisse se vanter de l'avoir dans les rangs de sa danseuse au moment où débutera la Coupe du monde 2022. Pas de quoi faire hésiter le natif de Bondy, qui devrait rejoindre le Real Madrid cet été.

AS : début à hauts risques

L'autre quotidien sportif madrilène fait sa Une à Xavi, dont les débuts sont qualifiés "à hauts risques". Et pour cause, le Barça était au plus mal avant son arrivée, l'Espanyol marche plutôt bien avec un Raul De Tomas qui reste sur cinq matches avec au moins un but marqué et Pedri vient de rechuter de sa blessure.

Sport : à l'attaque !

Selon Sport, Xavi devrait proposer une équipe très offensive ce soir contre l'Espanyol, histoire de frapper un grand coup pour ses débuts sur le banc. Fils spirituel de Guardiola, l'ancien milieu de terrain aimerait que ses troupes jouent comme le Barça du maestro au début des années 2010.

El Mundo Deportivo : méga derby

Le grand quotidien catalan insiste sur le fait que le Camp Nou devrait être bondé pour le derby ce soir. Et que le FC Barcelone de Xavi a donc l'obligation de frapper un grand coup, histoire de convaincre ses supporters qu'il est sur la voie du rétablissement, qu'un nouveau cycle victorieux s'ouvre avec le retour de son enfant prodige.