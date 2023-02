Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue chahutés avant Liverpool, signature imminente au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Au menu de ce mardi du côté de la presse catalane : Ansu Fati veut rester au FC Barcelone, Sergi Roberto devrait bientôt prolonger, Xavi a un plan pour le 16e de finale retour de la Ligue Europa face à Manchester United et Javier Tebas demande au Barça de baisser de 200 millions d'euros sa masse salariale pour le prochain mercato estival.

Du côté de la presse madrilène, on s'attarde logiquement sur le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, qui se jouera ce mardi (21h) à Anfield. À quelques heures de ce choc, Carlo Ancelotti et ses joueurs ont été réveillés en pleine nuit à cause d'un feu d'artifice tiré par des supporters des Reds.