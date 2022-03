Real Madrid - FC Barcelone : Shakira chambre les Merengue après le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après la démonstration ce dimanche du FC Barcelone face au Real Madrid (4-0), Shakira, la femme du défenseur central du Barça, Gérard Piqué, n'a pas manquer de chambrer le club merengue en partageant une photo d'elle sur son compte Twitter en montrant quatre de ses doigts, comme le nombre de buts encaissés par la Casa Blanca lors de ce Clasico.

Cette photo était accompagné d'un message dithyrambique de la chanteuse colombienne envers son mari. "Gérard ne me laissera pas dire ces choses publiquement. Mais seul lui avec son héroïsme peut jouer comme ça, surmontant toute blessure ou douleur et donnant toujours le meilleur de lui-même. Ce n'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est le meilleur défenseur central du monde. C'est dit !", a-t-elle écrit.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa