Real Madrid, FC Barcelone : un week-end de Ballon d'Or, le plan de Koeman pour le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Marca : les nouveaux rois du Clasico

Après l'opposition stratosphérique entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi entre 2009 et 2018, les chocs entre le FC Barcelone et le Real Madrid vont voir s'opposer leurs héritiers : Vinicius Jr et Ansu Fati. Les deux ailiers gauches sont dans une grande forme, ce qui promet un Clasico étincelant demain !

AS : Ballon d'Or, le sprint final

Dans quasiment un mois sera désigné le Ballon d'Or 2021. Ce week-end pourrait marquer un tournant pour les principaux candidats puisque tous auront une grande affiche pour briller. Messi et Mbappé disputent le très attendu OM-PSG, Benzema est sur le pont pour le Clasico et Ronaldo aborde le derby d'Angleterre face à Liverpool.

Sport : le onze de Koeman pour gagner le Clasico

Le quotidien sportif anticipe le onze de départ de Ronald Koeman pour défier le Real Madrid demain soir. Petite surprise : même s'il a fait son retour à la compétition mercredi face à Kiev, Sergio Agüero devrait débuter sur le banc. L'entraîneur néerlandais devrait aligner en attaque un trio Dest-Depay-Fati.

El Mundo Deportivo : la grande occasion

Le quotidien catalan voit dans le Clasico qui se profile une grande occasion pour le Barça d'annoncer son retour au premier plan après un début de saison catastrophique, résultat du départ de Lionel Messi. L'occasion aussi pour Ronald Koeman de montrer qu'il est l'homme de la situation, pour Ansu Fati de prouver qu'il est bien de retour, pour la vieille garde Busquets-Piqué de démontrer qu'elle n'est pas finie…