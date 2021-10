Real Madrid, FC Barcelone : voici venu le premier Clasico sans Messi ni Ramos

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Marca : le Clasico de l'ère nouvelle

A l'image de la plupart des médias, Marca appuie sur le fait que les historiques tels Sergio Ramos et Lionel Messi ont disparu du paysage du Clasico. Les têtes d'affiche pour ce choc titanesque entre le FC Barcelone et le Real Madrid seront donc Ansu Fati côté Culé et Vinicius Jr voire Karim Benzema dans le camp des Merengue.

AS : le nouveau Clasico

A l'instar de Marca, l'autre quotidien pro-Madrid a opté pour une très belle Une marquée par les oppositions entre joueurs. On y trouve les deux stars offensives, Memphis Depay côté barcelonais, Karim Benzema côté madrilène, et les deux pépites, Ansu Fati et Vinicius Jr.

Sport : allez le Barça !

Aucune retenue pour le quotidien pro-Barça, qui titre carrément "Força Barça !". Il est vrai que l'équipe de Ronald Koeman est celle qui a le plus à perdre. En mauvaise posture aussi bien en Liga qu'en Champions League, elle aurait du mal à se remettre d'une déconvenue dans le match le plus regardé de la planète.

El Mundo Deportivo : un Clasico sans peur

EMD est lui aussi très partisan au niveau de son titre de Une. Il espère que les Blaugrana ne seront pas timorés à l'heure de recevoir leur pire ennemi, qui se porte bien mieux. On notera toutefois que la presse catalane s'est montrée très partisane pour ce choc alors que son homologue madrilène a été plus neutre au niveau de ses Unes…

