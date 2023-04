FC Barcelone - Real Madrid : Xavi compare Lewandowski et Benzema avant le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de la Coupe du Roi face au Real Madrid, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a été invité à comparer son buteur, Robert Lewandowski, avec l'attaquant merengue, Karim Benzema.

"Lewandowski et Benzema font partie des deux ou trois meilleurs attaquants du monde"

"Ce n’est pas facile de répondre à cette question. Ils font partie des deux ou trois meilleurs attaquants du monde. Ils se ressemblent. Peut-être que Karim Benzema se déplace plus sur le terrain, il est très associatif, et Robert Lewandowski est plus physique, mais ce qui est le plus similaire, c’est qu’ils font tous les deux la différence", a répondu le technicien de 43 ans, qui estime donc le Polonais et le Français se rassemblent.

🎙️ XAVI: “With Lewandowski and Benzema, we’re talking about two of the best players in the world.” #ElClásico pic.twitter.com/YyFnDSAoXv — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur