Résultat Coupe du Roi : un petit FC Barcelone évite le piège Cornella (2-0, ap.)

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Ce jeudi soir, le FC Barcelone jouait son 16e de finale de Coupe du Roi face au voisin de l'Union Esportiva Cornella (D3). Pour ce match, Ronald Koeman a largement fait tourner son effectif... Et la soirée a vite tourné à la galère pour les Blaugranas sur le terrain synthétique de Cornella.

Le Barça a raté deux penaltys

Dominateurs mais très maladroits, les coéquipiers d'Antoine Griezmann sont tombés sur un portier local, Ramon Juan, en état de grâce et qui a sorti deux penaltys. D'abord en première période sur une tentative de Pjanic (39e) puis à l'entrée des dix dernières minutes sur une frappe totalement manquée de Dembélé (80e).

Mais, contrairement au Real Madrid la veille et à l'Atletico Madrid au tour précédent, le Barça s'est extirpé du piège dans la prolongation. Servi par Pedri, Ousmane Dembélé a finalement sauvé les Blaugranas (1-0, 92e). En toute fin de partie, alors que Cornella se retrouvait réduit à dix, Martin Braithwate a inscrit un second but (2-0, 120e+2). S'il a joué trois prolongations en huit jours entre la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi, le Barça se relance après sa défaite contre Bilbao. Laborieux...