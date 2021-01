Résultat Liga : Athletic Bilbao 1-2 FC Barcelone (mi-temps)

Distancé au classement de la Liga par l'Atlético Madrid (10 points) et le Real (8), le FC Barcelone dispute ce soir à Bilbao un match en retard de la plus haute importance. Car en cas de revers, les Blaugranas seront irréversiblement distancés, les Colchoneros comptant une rencontre de mois. Et après neuf minutes de jeu, c'était bien mal parti…

Inaki Williams a en effet rapidement ouvert le score. Mais grâce à la magie de Pedri (égalisation à la 13e) et de Lionel Messi (38e, sur une passe décisive de Pedri), le FCB a pris les commandes de la rencontre. Les Lions, en crise et qui viennent de changer d'entraîneur, ne sont pas au mieux. Le Barça a un bon coup à jouer sur un terrain où il est toujours difficile de se déplacer.