Résultat Liga : Atlético Madrid 1-0 FC Barcelone (terminé)

Le football est cruel, on le sait et on en a encore eu la preuve ce soir. En effet, Marc André ter Stegen, qui a sauvé tant de fois le FC Barcelone de la déroute, qui avait encore réalisé un arrêt fantastique dès la 5e minute sur une frappe surpuissante de Saul, a précipité la défaite des siens. A la dernière seconde de la première période, il est sorti très loin de son but pour tenter d’intercepter une balle en profondeur destinée à Yannick Ferreira Carrasco. Mais l’ancien Monégasque a été plus prompt et a marqué dans le but vide de 40 mètres.

C’était le scénario parfait pour l’Atlético, qui n’aime rien tant que défendre avec acharnement, se replier et placer des contres terribles. La seconde période a ressemblé à ça, le Barça, sans idée, butant sur un mur. Comble de malchance, les Blaugranas ont perdu Gerard Piqué sur blessure. Ça pourrait être grave pour le défenseur central (ligaments ?), dont le genou a été tordu sur un choc involontaire avec un adversaire. Rien n’allait ce soir pour le Barça, aujourd’hui 10e, et tout réussissait à l’Atlético, désormais leader de la Liga en compagnie de la Real Sociedad.