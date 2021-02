Résultat Liga : FC Barcelone 3-0 Elche (terminé)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Après une première période très inquiétante, le FC Barcelone a fait le travail ce soir face à Elche. A la 48e minute, Lionel Messi a pris les choses en main, transperçant la défense adverse, réalisant un une-deux magnifique avec Martin Braithwaite, qui talonna pour l'Argentin, auteur de l'ouverture du score. A la 69e, Frenkie De Jong partit de sa moitié de terrain, se présenta dans la surface et délivra un caviar à la La Pulga qui, avec ce doublé, devance désormais son ami Luis Suarez (Atlético Madrid) pour le trophée de Pichichi avec 18 réalisations (contre 16 à l'Uruguayen).

Quatre minutes plus tard, Messi fut à l'avant-dernière passe avec une de ses passes lobées croisées dont il a le secret, qui trouva Braithwaite dont la remise de la tête fut exploitée de près par Alba. Une grosse victoire pour le Barça, qui reprend la 3e place à Séville et revient à cinq points de l'Atlético (les Colchoneros ont un match en plus à jouer). Elche reste 18e mais il pourra se consoler en se disant qu'il a bien bougé le Barça pendant 45 minutes !