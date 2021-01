Résultat Liga : Grenade 0 - 4 FC Barcelone (terminé)

Une fin d’après-midi parfaite pour le FC Barcelone. À Grenade, les Blaugranas ont rassuré dans le jeu et dans la finition en s'imposant largement (0-4). Portés par Griezmann, double buteur et passeur décisif, et Lionel Messi, auteur d’un doublé, les hommes de Ronald Koeman sont revenus sur le podium de la Liga. Ils restent à deux unités du Real Madrid, qui joue à 21 heures à Osasuna, et quatre de l’Atlético de Madrid, qui compte trois matches de retard.

Peu avant le quart d’heure de jeu, Antoine Griezmann a profité d’un coup du sort pour faire la différence. En position d’hors-jeu au début de l’action, le Français a profité d’une remise de Soldado pour ouvrir la marque en opportuniste (0-1, 12e).

Sonné, Grenade a assisté aux premières loges au show Lionel Messi. Bien décalée par « Grizi », la Pulga, à l’entrée de la surface, a logé le ballon dans la lucarne de Silva d’une sublime enroulée (2-0, 35e). Juste avant la pause, l’Argentin, sur un coup franc aux 18 mètres, a placé à ras-de-terre la balle sur le côté ouvert du gardien (0-3, 42e). Avec onze buts en Liga, Messi a pris la tête du classement des buteurs.

Pour clore le spectacle, Griezmann, sur une passe de Dembélé, a mystifié le gardien adverse d’une frappe du droit dans un angle fermé (0-4, 63e). Critiqué, Ronald Koeman a savouré la prestation de son équipe. Dans quelques semaines, le FC Barcelone défiera le PSG, en 8es de finale de la ligue des Champions.