Résultat Ligue Europa : le FC Barcelone et MU dos à dos

Devant plus de 90 000 spectateurs, au Camp Nou, le choc entre le FC Barcelone et Manchester United a tenu toutes ses promesses. Après une première mi-temps un peu terne, marquée par la sortie sur blessure de Pedri, Marcos Alonso a ouvert le score (50e) mais MU a réagi dans la foulée en inscrivant deux buts par Rashford (53e) et Koundé contre son camp (60e).

Raphinha a évité la défaite

C'est Raphinha qui a inscrit le second but catalan (76e). Tout se jouera donc au retour, à Old Trafford.