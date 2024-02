Un nouveau coup de massue pour Dani Alves ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A cause d'une journée trop alcoolisée, le 31 décembre 2022, Daniel Alves a tout perdu. Avant cela, il était l'un des plus grands latéraux droits de l'histoire et le footballeur le plus titré. Depuis, il est un violeur, qui a écopé de quatre ans et demi de prison cette semaine après que la justice espagnole a estimé que son rapport sexuel avec une jeune femme de 23 ans en boîte de nuit n'était pas consenti.

Les habitants de Bahia ont demandé à ce que sa statue soit retirée

Comme si cela ne suffisait pas, les habitants de sa ville natale de Bahia ont demandé à la municipalité que la statue de lui qui trône sur l'une des places soit retirée. En septembre, rappelle RMC, elle avait déjà été recouverte d'un sac plastique noir. Ruiné, emprisonné (en attendant de voir si son appel portera ses fruits), Daniel Alves pourrait en plus voir une marque de reconnaissance effacée. Le déshonneur jusqu'au bout...

