Une grande première au Barça, une signature au Real Madrid, deux bonnes nouvelles pour Ancelotti

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Presse catalane

Sport :

On commence par la presse catalane et Sport, qui s'attarde sur le match ce samedi (21h) entre le FC Barcelone et le Real Betis. Une rencontre durant laquelle João Félix, recruté par le Barça à la toute fin du mercato estival, devrait connaître sa première titularisation sous le maillot blaugrana.

📰 | #PortadaSPORT



💥 Se plantan



👉 El Barça espera este sábado al Betis con rotaciones



🧐 Ansu puede debutar en Old Trafford



🏀 Superclásico en la Supercopahttps://t.co/jmyPiJNBfB — Diario SPORT (@sport) September 15, 2023

Mundo Deportivo :

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui rappelle qu'en cas de victoire, le Barça prendrait provisoirement le fauteuil de leader et mettrait la pression sur le Real Madrid, qui reçoit ce dimanche (21h) la Real Sociedad.

Presse madrilène

Marca :

Du côté de la presse madrilène, Marca donne des nouvelles de Vinicius Junior et Arda Güler et annonce que les deux joueurs du Real Madrid auraient fait leur retour à l'entraînement et se rapprocheraient d'un retour sur les terrains.

AS :

Enfin, AS annonce que le jeune attaquant du Real Madrid C, Ángel Carvajal, qui est l'un des plus grands espoirs du club merengue, aurait prolongé son contrat avec la Casa Blanca de quatre saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2027.

📰 Aquí está la #PortadAS del 16 de septiembre



⚔️ Un conflicto interminable pic.twitter.com/uXjFj0y5hK — Diario AS (@diarioas) September 15, 2023

Podcast Men's Up Life