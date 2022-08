Valverde met tout le monde d'accord au Real Madrid, Silva met la pression pour venir au FC Barcelone

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Marca : Casemiro médite la tentation United Dernier de Premier League, Manchester United veut frapper très fort sur le marché des transferts avant sa clôture le 1er septembre. Le club anglais aurait ainsi proposé 60 M€ pour Casemiro (70 M€ selon des sources anglaises) et 135 M€ pour Joao Félix ! L'Atlético a refusé cette offre pour son attaquant mais le milieu brésilien merengue, lui, pourrait se laisser tenter. La portada de un periódico deportivo francés. La portada de la mierda deportiva que tenemos en España.

España no se merece el periodismo de mierda que tiene, ni en lo deportivo ni en lo demás. @marca pic.twitter.com/fwgtt1fnpU — LaLeti (@letizuel) August 18, 2022

AS : Valverde, super titulaire

Le poste d'ailier droit est l'un des rares vacants au Real Madrid. La saison passée, Carlo Ancelotti a alterné entre Marco Asensio, Eden Hazard et Federico Valverde. Mais le premier était mis au banc tant qu'il n'a pas prolongé et le deuxième ne parvenant pas à retrouver son niveau d'autrefois, c'est le troisième qui s'impose. Ce n'est pourtant pas son poste mais le milieu uruguayen rend de fiers services un cran plus haut, comme en finale de Champions League ou en Supercoupe d'Europe.

📰 ¡Ya está aquí la #PortadAS de este jueves 18 de agosto!



🐦 Titularísimo pic.twitter.com/H5XkIDuQcv — Diario AS (@diarioas) August 17, 2022

Sport : Bernardo Silva met la pression

Le quotidien catalan révèle que, malgré ce qu'il a pu dire, Bernardo Silva ne se satisferait pas de rester à Manchester City en 2022-23. Le milieu offensif portugais a vraiment l'intention de rejoindre le FC Barcelone. Il met la pression à la fois aux dirigeants anglais pour qu'ils le libèrent et à ceux du Barça pour qu'ils formulent une offre. Mais pour le moment, ces derniers ne peuvent pas. Et voilà que le PSG de Luis Campos débarque sur ce dossier sensible !

El Mundo Deportivo : Foyth, première option

Le latéral droit argentin de Villarreal Juan Foyth serait l'option privilégiée par le FC Barcelone pour renforcer ce poste. D'abord intransigeant, Unai Emery serait désormais enclin à laisser filer son joueur. Mais les Blaugrana ont besoin de vendre Sergino Dest au préalable. Manchester United serait intéressé par le Néerlandais.

Pour résumer Le FC Barcelone continue ses grandes manœuvres et aimerait encore recruter au moins deux joueurs. Le meneur de jeu portugais Bernardo Silva aimerait en être. Il mettrait la pression pour quitter Manchester City. Juan Foyth (Villarreal) serait le deuxième joueur élu.

