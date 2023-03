Athletic Bilbao - FC Barcelone : victoire précieuse du Barça dans l'enfer de San Mamès

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les supporters de l'Athletic Bilbao avaient promis l'enfer au FC Barcelone et ils ont tenu promesse. A la demi-heure de jeu, ils ont jeté des faux billets avec le logo du FCB pour protester contre l'affaire Negreira et ils ont chanté à plusieurs reprises "A segunda ! A segunda !" (En D2, en D2). Mais, malgré cette ambiance hostile, malgré des Lions très agressifs, comme toujours, les Blaugranas se sont imposés. Et avec un gros coup de pouce arbitral car l'égalisation de Williams à la 91e a été annulée pour une raison invraisemblable par l'arbitre (main de Munian au préalable mais le capitaine de l'Athletic se protégeait d'un pied haut de De Jong !). Une décision qui ne manquera pas de faire causer vu le scandale actuel.

C'est Raphinha qui a donné la victoire à ses couleurs, d'une belle frappe croisée du droit sur une ouverture lumineuse de Sergio Busquets, juste avant la mi-temps. L'arbitre a hésité à valider cette réalisation mais le Brésilien n'était pas hors-jeu. C'est son 9e but de la saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur canonnier barcelonais après Lewandowski. Pas mal pour un joueur décrit comme un flop lors de la première partie de saison ! Grâce à ce succès, le Barça reprend neuf points d'avance sur le Real Madrid, à une semaine du Clasico. Le scénario idéal...