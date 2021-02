FC Barcelone – Mercato : le frère de Messi sort du silence, le Barça vacille… le PSG pourrait en profiter !

Libre en juin prochain, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone au terme de la saison. Ce dimanche matin, la presse espagnole a révélé que la Pulga avait engrangé 555M€ depuis sa prolongation en 2017. Des émoluments qui auraient mis dans le rouge le club culé.

Pour soutenir sa star, le FC Barcelone a tenté d'apaiser l'ampleur prise par ces informations en publiant un communiqué. « Le club regrette que cela soit sorti publiquement [...] et va entamer des actions légales contre le journal El Mundo pour les préjudices causés. » Avant de conclure : « Le Barça exprime son soutien absolu envers Lionel Messi, surtout face à une tentative de nuire à son image. »

Sauf que Matias Messi, frère de la Pulga, a décidé de remettre de l’huile sur le feu via les réseaux sociaux : « Il ne faut pas forcer les relations. Ni amoureuses, amicales, familiales. Les personnes qui démontrent ne pas vouloir être dans ta vie, il faut les laisser partir. » Si le message demeure énigmatique, un départ de Messi pour l’étranger paraît de plus en plus envisageable. Le PSG, qui est intéressé par le dossier, pourrait s’en frotter les mains dans les prochaines semaines.