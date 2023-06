ASSE, FC Barcelone – Mercato : Benzema, Cristiano Ronaldo ou le Barça... Aubameyang va devoir trancher !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après un prêt fructueux au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu à Chelsea l'été dernier et il a vécu une saison très compliquée. En rupture de banc chez les Blues, le Gabonais ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat.

L'Arabie Saoudite et les deux clubs de Milan pensent à lui

Selon les informations de Sky Sports, Aubame garde la cote. Il serait notamment sur les tablettes de quatre clubs saoudiens dont Al-Nassr et Al-Ittihad où jouent respectivement Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, mais aussi d'Arsenal et du Barça. Enfin, l'Inter Milan, l'AC Milan, Galatasaray et Fenerbahçe voudraient aussi le recruter. L'embarras du choix !