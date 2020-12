FC Barcelone - Mercato : coup dur pour Messi, Ronald Koeman pourrait voir arriver un renfort hollandais de poids

Malgré la grande révolution à l'intersaison, le FC Barcelone est embarqué dans un début de saison morose. Loin de la place de leader en Liga (8e, à 9 points déjà de la Real Sociedad), et alors qu'il va retrouver le PSG (en 8es de finale de la LDC), le Barça cause le souci de ses supporter. Toujours dans l'attente d'une nouvelle gouvernance, pour le moment, Ronald Koeman n'est pas inquiété.

Et selon Esport 3, une nouvelle pourrait renforcer le poids de l'ex-sélectionneur des Pays Bas. Selon le média espagnol, Marc Overmars cessera d’être le directeur sportif de l’Ajax en juin prochain et pourrait dès lors rejoindre l'entité catalane. Passé par le Barça (2000-2004), il a gardé de fortes attaches avec les pensionnaires du Camp Nou. En Espagne, il pourrait retrouver Frenkie de Jong, son poulain, lors de ses années ajacides. Attention toutefois, Arsenal, en crise depuis le début de la saison, pourrait décider de débarquer Edu pour faire de la place à Overmars. En tout cas, les prétendants ne manquent pas pour le Néerlandais de 47 ans. Ronald Koeman espère apporter une nouvelle vague orange sur le Barça.