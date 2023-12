Coups de théâtre pour les avenirs de Roque, Cancelo et Félix, la sortie cinglante de Piqué sur le Barça et le Real

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La presse catalane

Sport : "Formule Vitor Roque"

On commence par Sport, qui annonce que Vitor Roque devrait débarqué dès cet hiver au FC Barcelone. Avec la vente de Barça Studios à un fonds d'investissement, le club blaugrana devrait pouvoir inscrire l'attaquant brésilien auprès de la Liga.

🗞 𝑷𝑶𝑹𝑻𝑨𝑫𝑨 𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻



🧪 Fórmula Vitor Roque

👀 Ter Stegen aprieta, aunque aún es duda contra el Atlético

👉Griezmann señala a Joao Felix

⚪ El Madrid vive de Bellingham: 15 goles en 16 partidos

— Diario SPORT (@sport) November 30, 2023

Mundo Deportivo : "Offensive Joãos"

De son côté, Mundo Deportivo nous apprend que le Barça, qui compterait recruter définitivement João Cancelo et João Félix en vue de la saison prochain, voudrait avancer sur les deux deals dès janvier prochain. Mais alors que Manchester City valoriserait João Cancelo à 25 millions d'euros, les dirigeants barcelonais ne voudraient payer que 15 millions d'euros. veut payer 15M€. Pour João Félix, le champion d'Espagne en titre le valoriserait à 40 millions d'euros, soit moitié moins de la valorisation de l’Atlético Madrid.

La presse madrilène

Marca : "Dans cinq ans, le Barça et Madrid ne seront plus en mesure de rivaliser en Europe"

Marca a, lui, eu un entretien avec l'ancien défenseur central du FC Barcelone, Gérard Piqué, qui a fait une sortie cinglante sur son ancien club et le Real Madrid. "Pourquoi le Barça et Madrid sont-ils en compétition ? Parce qu’ils s’endettent. Ils seront obligés de devenir une société anonyme, Madrid prendra plus de temps parce qu’ils sont meilleurs. À moins qu’il n’y ait une Super League ou qu’il y ait un fair-play financier européen. (..) Chaque ligue est réglementée différemment. La Liga a un fair-play très strict et d’autres ligues ont un système différent. Et puis en Europe, il faut se mesurer à ces équipes. Comme il n’y a pas de réglementation en termes de fair-play, vous êtes exposé à ce que ces clubs paient plus cher par d’autres moyens, et nous allons nous retrouver avec le Barça et Madrid qui ne pourront pas rivaliser. Nous sommes sur une trajectoire qui, dans cinq ans, le Barça et Madrid ne seront plus en mesure de rivaliser en Europe."

— MARCA (@marca) December 1, 2023

AS : "Rendu à Bellingham"

Enfin, AS fait sa Une sur Jude Bellingham, qui a reçu pléthore d'éloges de la part d'anciens joueurs du Real Madrid comme Guti, Fernando Morientes, Álvaro Benito ou encore Pirri.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 1 de diciembre



— Diario AS (@diarioas) November 30, 2023

