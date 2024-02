De Jong a donné sa réponse au PSG, la date du retour de Bellingham est connue !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport : "Pas en avant"

On commence par Sport, qui revient sur le match nul amer concédé ce jeudi soir par le FC Barcelone sur la pelouse de Naples (1-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

🗞️ 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



👊 Paso adelante

❌ El Arsenal de Arteta cae en la ida tras encajar un gol en el 94'

✅ Ricky jugará hoy con la selección

🏎️ Verstappen manda en los test de F1 de Bahréinhttps://t.co/trkrULYvs7 — Diario SPORT (@sport) February 21, 2024

Mundo Deportivo : "Petit prix"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo. De son côté, la Cadena SER nous a appris que Frenkie de Jong, annoncé sur le départ l'été prochain et dans la viseur du Paris Saint-Germain, n'aurait pas prévu de quitter le Barça lors du prochain mercato estival.

La presse madrilène

Marca : "Le Barça n'avait plus de croc"

Du côté de la presse madrilène, Marca revient sur le match entre Naples et le FC Barcelone et donne des nouvelles des blessés du Real Madrid. On apprend notamment que Jude Bellingham, victime d'une grosse entorse de la cheville gauche, serait d'ores et déjà forfait pour affronter ce dimanche (21h) le FC Séville mais pourrait faire son retour contre Valence, le 2 mars prochain.

AS : "L'image est la clé !"

Enfin, AS s'attarde sur les derniers détails que Kylian Mbappé et le Real Madrid ont à régler avant de parvenir à un accord total.

📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del jueves, 22 de febrero!

📸 ¡La imagen es la clave! pic.twitter.com/GT5hy1wKKE — Diario AS (@diarioas) February 21, 2024

