FC Barcelone : Antonella Roccuzzo s'enflamme après le sacre argentin de Messi

Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le fait de n'avoir jamais rien gagné avec la sélection d'Argentine pesait lourd dans l'esprit de Lionel Messi. A 34 ans, la star du FC Barcelone – sans club depuis le 1er juillet – a enfin vaincu le signe indien et mis fin à quatre échecs consécutifs en finale avec l'Albiceleste (Mondial 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016).

« C'est ce que tu rêvais... »

Un soulagement pour la Pulga qui s'est exprimé à l'issue de sa victoire 1-0 face au Brésil hier : « J'avais besoin d'ôter cette épine du pied pour pouvoir gagner quelque chose avec l'équipe nationale. J'était très proche depuis de nombreuses années mais je savais que ça allait arriver. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-là. C'est fou, le bonheur que je ressens est inexprimable. Nous ne réalisons pas encore ce que nous avons fait. C'est un match qui restera dans l'histoire parce que nous avons battu le Brésil chez lui. »

Ce succès a aussi été dignement célébré dans son entourage et sa femme Antonella Roccuzzo n'a pas manqué de réagir sur Instagram : « Nous sommes champions ! Allez l'Argentine! Allons-y mon amour ! Allons-y ! C'est ce que tu rêvais et par la grâce de dieu, tu l'as enfin reçu ! Comme tu le méritais ! J'ai hâte de te voir et qu'on puisse célébrer ensemble ! »