FC Barcelone, ASSE, OM – Mercato : Saliba, Todibo... l'OGC Nice prêt à transformer l'un des deux prêts

En difficulté lors de la première partie de saison, fatale à Patrick Vieira, Nice a bien fini sa saison en s'appuyant sur le duo Saliba-Todibo à partir du mois de janvier. Les deux joueurs étaient prêtés par Arsenal et Barcelone.

Si Saliba, convoité par plusieurs clubs dont l'OM, devrait retourner à Arsenal, Todibo, lui, devrait quitter le Barça. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, des discussions sont en cours avec Nice, qui proposerait 8,5 M€ au club catalan pour le transfert définitif de l'ancien toulousain.

OGC Nice are progressing in talks to buy Jean-Clair Todibo on a permanent deal from Barcelona for €8.5m guaranteed + add ons. There’s no buy back clause included. 🔴🇫🇷



Still final details on payment terms to be discussed between the two clubs - then it’ll be completed.