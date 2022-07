FC Barcelone - Mercato : ça chauffe pour Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On pensait le transfert utopique il y a quelques mois, il n'a jamais été aussi proche d'être réalisé aujourd'hui. D'après les dernières informations de Gerard Romero, l'insider qui a jusque-là réalisé un sans faute sur les annonces de transferts du FC Barcelone, le dossier Bernardo Silva progresse chaque jour au FC Barcelone et la conclusion se rapproche à grands pas. Le FC Barcelone semble avoir déjà prévu une nouvelle rentrée d'argent liée soit à l'activation d'un 3ème levier financier, soit à la vente de Frenkie De Jong au Bayern.

Une autre touche au Real Madrid pour Bernardo ?

Selon les informations de l'Équipe, le très influent Jorge Mendes, agent entre autres de Bernardo Silva, aurait proposé les services du milieu citizen au Real Madrid. Étonnés de cette proposition, Carlo Ancelotti et Florentino Perez n'avaient pas envisagé la piste mais pourraient contrer les plans du rival Barcelonais en sachant que les Skyblues ne ferment pas la porte à leur milieu portugais. Le feuilleton Bernardo Silva prend à présent une autre tournure et semble plus que jamais se rapprocher d'un départ. La lutte entre les deux géants de la Liga peut s'avérer âpre. Le prix demandé par Manchester City s'élève à 80 millions d'euros.