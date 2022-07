FC Barcelone - Mercato : Chelsea, qui touche au but pour Koundé, tient sa vengeance sur le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Lewandowski, Raphinha, Dembele, le FC Barcelone a réussi a devancé Chelsea sur trois pistes importantes du mercato en plus de prendre Christensen gratuitement. Joan Laporta a annoncé que le mercato n'était pas terminé et que plusieurs recrues allaient arriver en défense. Azpilicueta et Marcos Alonso sont étudiés depuis longtemps par le board catalan et selon Gerard Romero, les agents de Jules Koundé sont attendus dans la semaine à Barcelone.

La riposte de Chelsea

L'accord serait tout proche avec Jules Koundé mais à en croire les informations de l'insider barcelonais, cette fois les Blaugranas ne s'en tireront pas comme ça. Si l'accord se confirme et que le FC Barcelone officialise le transfert de l'international français (autour de 55 millions d'euros), Chelsea refuserait de leur céder Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta. Las de se faire griller la priorité, les Blues se mueraient en maître-chanteurs avec Laporta.

Les Blues ont réussi à combler quelques départs en défense en recrutant Kalidou Koulibaly, mais les Londoniens ont comme priorité d'entourer le Sénégalais avec Kounde et Presnel Kimpembe selon les médias anglais. Une chose est sûre, le Barça va devoir se dépêcher pour boucler son mercato.