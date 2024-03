FC Barcelone : De Zerbi décrypte la saison galère d'Ansu Fati

19 matches, 4 buts, 1 passe décisive : Ansu Fati est loin de transformer son prêt à Brighton. A 21 ans, celui qui était annoncé comme le nouveau Lionel Messi à ses débuts au Barça tarde à confirmer son potentiel et Roberto De Zerbi s'est exprimé à son sujet.

"Il a besoin de croire davantage en lui, a glissé l'Italien. C'est un gars sensible, un bon gars. Une partie de mon travail consiste à aider les joueurs à croire en eux-mêmes, et à montrer toutes leurs qualités et non une partie. Il doit se donner à 100%, tous les jours". Pas assez bosseur, Ansu Fati ?

