FC Barcelone : Deco fait d’énormes révélations sur le Mercato

Hier soir, le FC Barcelone s’est imposé dans la douleur contre Osasuna (2-1) pour le compte de la 4e journée de Liga. À cette occasion, João Félix et João Cancelo ont disputé leurs premières minutes sous les couleurs barcelonaises. Les deux dernières recrues du Barça sont rentrées en cours de jeu et elles ont participé au succès du club catalan.

Deco remercie les efforts des recrues

« Les recrutements ont eu lieu grâce aux efforts des joueurs »

Après le match contre Osasuna à Pampelune, Deco a été interrogé sur la fin du mercato du Barça par DAZN. « Le marché a été difficile. Les joueurs ont compris que nous avions besoin de leur aide et ils l'ont fait. Joao Cancelo et Félix suivent cet exemple, ainsi que notre capitaine, Ter Stegen, qui a renouvelé son contrat, en contribuant au fair-play et en apportant de la stabilité. Il est important d'avoir des joueurs avec cet esprit, et c'est grâce à leurs efforts que les recrutements sont arrivés », a reconnu le nouveau directeur sportif du Barça.

