FC Barcelone : le Barça s'agace des rumeurs sur les salaires, Piqué balance le sien sur Twitter !

Si le FC Barcelone doit encore faire très attention à cadrer sa masse salariale pour entériner ses recrues hivernales, c'est aussi et surtout parce que Joan Laporta doit faire face aux dépenses pré-Covid de l'administration Bartomeu. Un simple regard sur les salaires des indésirables du Barça suffit d'ailleurs de se convaincre de la « folie » des anciens dirigeants...

Des salaires hors sol pour beaucoup de joueurs

La chaîne Esport3 a notamment fait le point sur les salaires brut annuels du Barça et la plupart seraient pharaoniques. Parti en prêt à Aston Villa, Philippe Coutinho touchait 16 M€ par an en Catalogne... Pour un statut de remplaçant. De son côté, Ousmane Dembélé, qui arrive en fin de contrat en juin et refuse pour l'heure de baisser son salaire pour rester, émarge à 12 M€ par an.

Au sein de la vieille garde, on a aussi quelques surprises avec Gerard Piqué, plus gros salaire du club qui culminerait à 28 M€ brut, primes incluses. Sergio Busquets et Jordi Alba suivraient de près avec respectivement 23 M€ par an et 20 M€ par an. Autre salaire qui assomme le Barça : celui de Samuel Umtiti, qui aurait été renégocié à 20 M€ par an par l'ancienne direction. Marc-André Ter Stegen (14 M€/an) et Sergi Roberto (12 M€/an) sont les autres dépenses très lourdes du Barça...

Le Barça dément fermement les chiffres ... Piqué donne son vrai salaire

Face à ces chiffres fous, le Barça a pris le parti de tout nier en bloc... déplorant les chiffres surévalués : «En tout état de cause, les montants mentionnés dans l'information sont erronés, ne correspondent pas à la réalité et, en outre, dans le cas des trois premiers joueurs mentionnés, elle donne comme fixes des montants qui, étant variables, ne seront peut-être jamais mérités (…) Il est inapproprié, non professionnel et de mauvaise foi que cette information soit présentée comme vraie et véridique et regrettons que des informations de ce type soient fournies qui affectent les droits personnels des joueurs et qui méritent, lorsqu'elles sont vraies, la plus grande confidentialité». De son côté, Gérard Piqué a publié sur Twitter 50% de son salaire annuel pour mettre fin au rumeur, avançant un chiffre largement plus modeste (aux alentours de 6 M€ net) :

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022