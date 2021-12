FC Barcelone : du lourd pour Xavi au Mercato, le Real Madrid s'en remet à ses Ballons d'Or de coeur

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

AS ne s'est pas encore vraiment remis de la cérémonie du Ballon d'Or et, après avoir mis en avant Karim Benzema, vainqueur des cœurs du trophée pour tous les joueurs merengue, le quotidien met en avant Thibaut Courtois, auteur d'un grand match pour la victoire du Real sur l'Athletic Bilbao (1-0) hier soir dans un match où Benzema aura été le seul buteur. Il est aussi question de la délocalisation pour un an du FC Barcelone du Camp Nou.

Marca : « Le Real s'échappe »

La célébration de Benzema en Une, l'autre grand quotidien de Madrid appuie sur le but de « KB9 » qui permet aux Merengue de faire le trou en tête de la Liga avec sept points d'avance. Il est aussi question de Mercato avec le FC Barcelone qui recrutera en janvier selon son directeur sportif Ferran Reverter et de l'Atletico qui cherche à prolonger Jan Oblak.

SPORT : « Recrutement oui ! »

S'appuyant sur les propos des dirigeants, Sport promet un Mercato actif et « de qualité » au FC Barcelone. Timo Werner (Chelsea), Ferran Torres (Manchester City) et Karim Adeyemi (RB Salzbourg) sont mis en avant. Beaucoup de Barça à la Une avec la célébration du sacre de Pedri au trophée Kopa du meilleur jeune de l'année, le référendum pour le Camp Nou 2025, la volonté d'Ousmane Dembélé de partir libre en juin et l'absence pour quatre mois de Sergi Roberto. Le média catalan ne consacre qu'une petite partie de sa Une à la victoire de l'ennemi Real Madrid grâce à un nouveau but de Karim Benzema.

Mundo Deportivo : « Ferran Torres monte Dembélé descend »

« MD » fait le point sur les tendances au Barça. La cote de Ferran Torres pour une arrivée cet hiver grimpe. A contrario, l'avenir d'Ousmane Dembélé s'obscurcit, le Français étant poussé au départ par son agent. Xavi espère de bonnes nouvelles et récupérer Pedri pour le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Il est aussi question de la blessure de Sergi Roberto et brièvement du succès du Real...

