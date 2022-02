FC Barcelone, FC Nantes - Mercato : Xavi a flashé sur un taulier des Canaris !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La course à la succession de Marc-André ter Stegen (29 ans) est ouverte au FC Barcelone. Et les pistes creusées par les dirigeants du club catalan ne manquent pas. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo a ainsi révélé le casting pour venir concurrencer le portier allemand et le pousser vers la sortie à moyen terme.

Celle-ci fait la part belle aux Français puisque deux portiers tricolores figurent dans la short-llist blaugrana : Illan Meslier (Leeds, 21 ans) et Alban Lafont (FC Nantes, 23 ans). Sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2024, l’ancien gardien des Espoirs déjà été approché par le Barça à l'été 2018 et en coûterait pas moins de 10 millions d'euros.

Le Polonais Bartlomiej Dragowski (Fiorentina, 24 ans), le Marocain Yassine Bounou (Séville, 30 ans) ou encore le Belge Maarten Vandevoordt (Genk, 19 ans) sont les autres noms prometteurs de la liste du FC Barcelone au poste de gardien.