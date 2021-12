FC Barcelone, FC Nantes : Xavi tient un deuxième renfort en attaque, tout bon pour Kolo Muani !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le FC Barcelone commence fort son mercato hivernal. Après l’arrivée de Ferran Torres, officialisée hier après-midi, le club catalan serait en passe de recruter Cesar Azpilicueta l’été prochain. Un accord de principe aurait été tissé entre l’ancien joueur de l’OM et les dirigeants du Barça.

Un dernier obstacle freinerait sa venue en Catalogne : Azpilicueta doit régler des problèmes personnels en cours. En parallèle, Sport assure que le Barça a déjà ferré Fabio Blanco pour cet hiver, avec un accord total déjà conclu entre les différentes parties. Le club catalan aurait payé une petite indemnité et s’acquittera de bonus plus tard.

Le jeune ailier droit de l’Eintracht Francfort, arrivé l’été dernier en provenance du Valence FC et aussi pisté par le Real Madrid, évoluera avec la réserve dirigée par Sergio Barjuan avant d’envisager une promotion dans l’équipe de Xavi. Intéressant en sélection espagnole, le joueur de 17 ans a signé un contrat de deux ans et demi et laisse une place vacante à un poste promis à l’attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani la saison prochaine.

⚠️🔵🔴 El Barça ficha a Fabio Blanco, extremo de 17 años del Eintracht de Frankfurt. Arrancará en el Barça B. Firma dos temporadas y media. Operación asumible con variables si triunfa en el primer equipo #fcblive



