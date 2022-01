FC Barcelone, Juventus – Mercato : Aubameyang au cœur d'un mic-mac entre les deux clubs

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

En disgrâce à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) dispose de sacrées solutions de rebond sur la fin de ce Mercato d'hiver. En effet, si l'on en croit The Athlétic, le match a bel et bien démarré entre le FC Barcelone et la Juventus de Turin, qui cherchent tous deux à récupérer le Gabonais en prêt avec une simple prise en charge d'une partie du salaire.

Aubameyang, la variable d'ajustement du dossier Morata

Un match sans réelle concurrence puisque le dossier « PEA » est conditionné à de nombreux éléments … liés entre eux. Le Barça ne le recrutera que s'il ne parvient pas à ficeler un accord avec la Juve et l'Atlético Madrid concernant Alvaro Morata. Quant à la Vieille dame, elle ne formulera une proposition que si Morata s'en va.

Si les Colchoneros continuent à faire la sourde oreille, la bataille semble gagnée d'avance pour le Barça puisque le club turinois qui vient de finaliser l'arrivée de Dusan Vlahovic (Fiorentina) pour 75 M€ (bonus inclus) n'a actuellement plus de place pour l'ancien Stéphanois dans son secteur offensif.