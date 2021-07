FC Barcelone, Juventus, PSG – Mercato : l'agent de Cristiano Ronaldo s'incruste dans le dossier Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone cherche des solutions pour pouvoir prolonger Lionel Messi, notamment en tentant de transférer certains éléments, dont Antoine Griezmann. Mais le Français n'est pas le seul concerné. Autre Blaugrana poussé vers la sortie : Martin Braithwaite. Un an et demi après son arrivée, le Danois serait, selon Sport, dans le viseur de Wolverhampton. C'est Jorge Mendes, actionnaire des Wolves et agent de Cristiano Ronaldo, qui s'occuperait du dossier. Avec la volonté de griller la concurrence (Brighton, West Ham). Le Barça souhaiterait récupérer 15 M€ dans la transaction.