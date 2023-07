FC Barcelone, Juventus - Mercato : Laporta a fixé ses conditions pour Kessié

Franck Kessie pourrait quitter le FC Barcelone cet été. L'ancien Gunner a réalisé une saison mitigée et il est convoité par la Juventus. Mais les positions de la Vieille Dame et du Barça semblent pour l'heure assez éloignées.

Selon Nicolo Schira, Kessie est une piste prioritaire pour Allegri, le coach de la Juve, mais le club italien entend discuter d'un prêt, ces prochains jours. Alors qu'en Catalogne, on privilégie un transfert. Laporta demanderait 25 M€. A suivre...

#Juventus are interested in Franck #Kessié. #Allegri considers him one of the main targets as midfielder. Expected a talks with #Barça in the next days. #Juve will try to sign him on loan with option to buy, which #FCB ask 25M to sell him and would like to insert a permanent deal