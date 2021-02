FC Barcelone, Juventus : Messi et Cristiano Ronaldo dans le viseur du même club !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dans les mois et les années qui viennent, la question de l'avenir de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo va se poser. Pour la Pulga, les prochains mois seront déjà décisifs puisque son contrat arrive à échéance avec le FC Barcelone.

Du côté de CR7, un départ de la Juventus Turin n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Mais les années passent et si Cristiano Ronaldo veut vivre une nouvelle aventure, il ne faudra pas trop tarder. Cela tombe bien puisque David Beckham, qui dirige l'Inter Milan, espère toujours attirer les deux stars.

Beckham rêve toujours de les avoir

En marge de la présentation du nouveau maillot de Miami, l'ancien international anglais a évoqué les cas Messi et CR7. « Je sais qu’à Miami, nos fans veulent voir de grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui apportent déjà des paillettes et du glamour mais à l’avenir, on veut avoir l’opportunité de faire venir de grands noms. Léo (Messi) et Cristiano (Ronaldo) ont été mentionnés, ils ont été au sommet de leur art et ont été les meilleurs pendant ces quinze dernières années. (…) Nous voulons attirer les meilleurs joueurs. Miami a un grand pouvoir d’attraction sur n’importe qui et ce sont des joueurs que nous voulons faire venir ici. »